Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду оголосив старт публічного обговорення програми стимулювання економіки для подолання наслідків коронакризи – «Економічне відновлення».
«Працювали над документом понад 6 тижнів. Уряд казав, що для галочки не працюватиме, тому відповідні заходи з відновлення економіки формували відповідально з урахуванням усіх чинників і можливих наслідків. Над ним працювали аналітичні центри країни, бізнес-асоціації, представники малого, середнього та великого бізнесу», – підкреслив очільник уряду.
Він зазначив, що коронакриза вдарила по системі охорони здоров’я країни, по економіці та соціальній сфері. А ще до кризи були такі проблеми як депопуляція та міграція, деіндустріалізація та падіння промисловості, енергетична криза.
«Стратегія дає комплексну відповідь на всі кризові виклики. Криза – шанс зробити радикальні перетворення в країні. Працювали понад 10 робочих груп, які сформували дорожню карту змін (промисловість, енергетика, АПК, інформаційні технології, сфера послуг, транспорту й інфраструктури, підтримка малого й середнього бізнесу, міжнародна торгівля, інвестиції, інновації, ринок праці, регулювання). Першочергово буде впроваджено заходи з високим ефектом і низькою складністю впровадження. Червоною лінією стратегії слугує принцип пріоритетності українського виробника, який створює робочі місця й платить податки в Україні. Здоровий економічний націоналізм – нині стратегія багатьох країн», – констатував Денис Шмигаль.
«Тому одна з частин програми так і називається – захист українських товарів, робіт і послуг від їх імпортних альтернатив. Одна з найважливіших складових стратегії – розвиток оборонно-промислового комплексу. Уряд запропонує парламенту законопроєкт, який звільнить від мита матеріали, агрегати та інші складові, які використовують при виробництві озброєння. Це дасть змогу випускати якісніше озброєння в Україні», – каже він.
І додає, що кожна галузь у стратегії має два обов’язкові параметри – доступ до фінансів і ринків. Йдеться про програму доступних кредитів, запуск грантових програм, розширення участі малого й середнього бізнесу у державних закупівлях, а також всебічну допомогу з виходу на зовнішні ринки. Завершується обговорення зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес. Мета уряду – увійти у ТОП-30 світового рейтингу легкості ведення бізнесу.
Уряд має намір оперативно обговорити й почати запроваджувати заходи, аби вийти на економічне відновлення вже в другій половині цього року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»