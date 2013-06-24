У рамках процесу внутрішньої перевірки законодавства на відповідність праву ЄС загалом було опрацьовано близько 28000 актів. За результатами оцінки близько 3000 директив та регламентів підлягає обов’язковій імплементації в українське законодавство, з них 1400 вже імплементовано повністю. Про це повідомляє Урядовий портал.

Усі акти права розділені за 34 переговорними розділами, які охоплюють перелік різних сфер. Законодавство у сфері охорони здоров’я, яке команда МОЗ опрацьовувала в рамках селф-скринінгу, загалом сконцентроване у трьох розділах та охоплює пʼять сфер:

Розділ 1 «Свобода руху товарів», акти за сферами регулювання лікарських засобів та косметики.

Розділ 3 «Свобода підприємництва і надання послуг» в частині норм, що регулюють медичну та фельдшерську діяльність.

Розділ 28 «Захист прав споживачів та охорони здоровʼя», акти за сферами регулювання безпеки здоров’я та охорони здоров’я.

Крім того, фахівці МОЗ долучалися до спільного вивчення регламентів та директив ще у 11 переговорних розділах, адже є директиви та регламенти, які охоплюють компетенції одразу кількох міністерств та держорганів. Загалом до самооцінки були залучені фахівці 80 органів державної влади та державних установ.

«За чотири місяці Уряд зміг виконати неймовірне завдання — дослідити 28 тисяч актів права ЄС та визначити з них три тисячі, що потребують обов’язкової імплементації до українського законодавства. Важливо розуміти, що скринінг також проводитиметься і з боку ЄС: після початку переговорів, вони розпочнуть цю процедуру зі своєї сторони. Натомість ми вже матимемо фору, адже чітко розумітимемо не лише усі акти в усіх сферах, які необхідно імплементувати, але й матимемо конкретну дорожню карту реформ з очікуваними термінами, які необхідні для того, щоб ці зміни могли реально запрацювати. Це стане нашою основою для обговорення перехідних періодів, деякі з яких можуть тривати і після того, як Україна вже офіційно доєднається до родини ЄС», — зазначила заступник Міністра з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

Нагадаємо, перший етап селф-скринінгу завершився 30 червня. Загалом фахівцями Міністерства було опрацьовано понад 1500 актів права ЄС (acquis ЄС) у сфері охорони здоров’я. У процесі вивчення визначено 319 нормативних актів ЄС, які потребують обов’язкової імплементації до українського законодавства. З них — 42 вже було адаптовано та впроваджено в рамках виконання угоди про асоціацію з ЄС. Ще 61 акт ЄС імплементовано частково або перебувають у роботі МОЗ.

Наступний етап — підготовка звіту з пропозиціями черговості імплементації регламентів та директив ЄС за результатами селф-скринінгу. На це уряд передбачив два місяці — до 30 серпня 2023 року. Після цього, за участі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, заплановано такі кроки: