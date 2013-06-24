Вчора, 13 червня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2023 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Проект постанови розроблений Мінфіном для збільшення доступу до кредитування суб’єктів господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва (ММСП), які не мають достатнього для банків забезпечення за запозиченнями, завдяки частковому гарантуванню державою портфеля кредитів для таких позичальників.

Прийнятим Урядовим рішенням встановлено можливість надання державних гарантій 9 банкам-кредиторам, що пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів ММСП, а також граничний розмір таких гарантій.

За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму до 7 794 млн гривень.

Довідково

Бюджетним кодексом України передбачено можливість надання державних гарантій на підставі рішення Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків - за кожним окремим кредитом.

Порядок відбору банків-кредиторів, умови надання державних гарантій на портфельній основі, плата за надання таких гарантій затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі».