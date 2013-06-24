Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою привів Технічний регламент безпеки машин у відповідність до норм ЄС. Документ узгоджує зміст, структуру, послідовність та нумерацію його положень та додатків до нього із змістом, структурою, послідовністю та нумерацією Директиви ЄС та її додатків. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Прийняття цієї постанови - це черговий крок до укладення Угоди щодо промислового безвізу з ЄС (ACAA). Після оновлення положень Технічного регламенту українська продукція відповідатиме вимогам, що діють в Євросоюзі. Це забезпечить усунення технічних бар'єрів у торгівлі відповідною продукцією між Україною та ЄС», - пояснив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

За його словами, Уряд намагається забезпечити підписання «промислового безвізу» в першу чергу в галузях із високою доданою вартістю. Адже вони є важливим рушієм залучення інвестицій, розвитку інновацій, сприяння дослідженням та розробкам, а також перекваліфікації робочої сили.

«Прийняття постанови надасть можливість укласти угоду АСАА у сфері машин, внаслідок чого українські виробники зможуть вільно постачати відповідну продукцію на ринок ЄС без проведення додаткових процедур оцінки відповідності, що покращить її конкурентоспроможність. Аналогічною буде ситуація із продукцією іноземного походження, яка також зможе потрапляти на ринок України без додаткових витрат на проведення процедур оцінки відповідності вимогам українського законодавства». - резюмував Віталій Кіндратів.