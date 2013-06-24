Кабінет Міністрів України ініціював припинення міжурядової угоди про вільну торгівлю з білоруссю та продовжив заборону на торгівлю з росією. Відповідні рішення ухвалено на засіданні Уряду 22 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, рішенням Уряду схвалено законопроект, який припиняє дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю та низки інших документів, що забезпечували режим вільної торгівлі між країнами та вилучення з такого режиму. Законопроект буде подано на розгляд Верховної Ради та набуде чинності після його ухвалення та публікації в передбаченому законом порядку.

Іншим рішенням Уряд продовжив до 31 січня 2024 року заборону на ввезення в Україну, в тому числі в митному режимі тимчасового ввезення низки товарів з рф.

«Зрозуміло, що жодної торгівлі між Україною та державою-агресором та сателітом росії – білоруссю – не існує вже майже два роки, як явища. Вказаними рішеннями ми лише приводимо договірно-правову базу у відповідність до реалій. Зачистку нормативно-правового поля від сміття, пов’язаного з росією та її союзниками, ми проводимо постійно та наполегливо, але, як бачите, працювати ще є над чим», - розповів заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.