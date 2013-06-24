Уряд підтримує жінок в прагненні досягти більшої фінансової спроможності та можливості реалізуватись в бізнесі, пропонуючи їм грантові програми, можливості для навчання й перенавчання, впроваджуючи заходи з подолання гендерного розриву в оплаті праці. Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на 7-му Українському жіночому конгресі, передає Урядовий портал.

Вона нагадала, що влітку минулого року Уряд запустив грантові програми, які можуть допомогти жінкам розпочати або розширити власний бізнес. Зокрема, за програмою “Власна справа” можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн, а для розвитку бізнесу в переробній галузі можна взяти грант до 8 млн грн. Окрім того, ветеранки, або дружини наших захисників можуть отримати до 1 млн грн за програмою ветеранських грантів.

“На сьогодні майже 11 тисяч українців стали переможцями програми “Власна справа”, 54% з них - жінки. Ця грантова програма є дуже затребуваною. Попри те, що в країні триває війна, українці готові відкривати та розвивати бізнес, працювати і брати відповідальність. Тому на наступний рік ми передбачили вдвічі більше фінансування на цю програму та плануємо видати близько 14 тисяч грантів на 3,5 млрд грн”, - зазначила Юлія Свириденко.

Уряд також працює над реалізацією програм, які сприяють навчанню та перенавчанню українців. Адже однією з гострих проблем, яка стала ще більш відчутною під час війни, є структурне безробіття. Тобто коли фах людей, що є на ринку праці, не відповідає потребам роботодавців, які шукають співробітників. Одна з ініціатив, яка покликана розв’язати цю проблему, – це ваучери на навчання від Державної служби зайнятості.

“Ваучер на навчання - це майже 27 тисяч грн, які можна витратити на саморозвиток та здобуття конкурентного фаху, більш затребуваного на ринку праці. Доступні 124 професії та спеціальності. На сьогодні вже понад 17 тисяч українців отримали такі ваучери. Найчастіше ними користуються саме жінки – 71%. Найпопулярніші спеціальності серед жінок – це психологія, охорона здоров’я, освіта та соціальна робота. Водночас ми спостерігаємо тенденцію, коли жінки обирають і навчання на водійок, охоронниць, трактористок, токарів, електрогазозварювальників, і навіть була жінка, яка навчалася на машиністку електропотяга”, - розповіла Юлія Свириденко.

Вона також нагадала, що Мінекономіки залучає партнерів для надання підтримки українцям в навчанні та перекваліфікації. Зокрема, Projector Foundation за підтримки Мінекономіки запустив проект із безоплатного навчання жінок - впродовж року 1000 українок зможуть здобути безоплатну освіту у сфері креативних та IT-індустрій. Учасницями цього проекту можуть стати внутрішньо переміщені жінки, а також жінки, які виїхали з України та отримали статус тимчасового захисту в іншій країні.

“Лише за перші два дні партнери отримали у п’ять разів більше заявок, ніж передбачала програма, тобто запит з боку жінок на саморозвиток, лідерство — неймовірний. Особливо у час війни, коли вони все частіше беруть на себе відповідальність і стають ініціаторками як бізнесових, так і управлінських ініціатив у своїх громадах”, - підсумувала Юлія Свириденко.