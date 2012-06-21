Упровадження стимулюючого тарифоутворення, так званого RAB-регулювання для дистрибуції електричної енергії та передачі магістральними мережами не має вплинути на тарифи для населення. Консультації з урядом з цього приводу НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) не проводила, тому Кабмін наполягає, щоб нормативну базу, напрацьовану регулятором для встановлення RAB-тарифів, обговорити з урядовцями та громадськістю. Про це повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату КМУ.
Уряд поділяє думку про необхідність енергомодернізації обленерго. Але це в жодному разі не слід робити коштом українців у вигляді збільшених тарифів на електроенергію. Нормативну базу, напрацьовану НКРЕКП для впровадження стимулюючого тарифоутворення, потрібно ретельно вивчити і за необхідності доопрацювати.