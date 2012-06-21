Понад половину міністерств Кабінету Міністрів України мають намір реформувати.
Про це в ефірі одного з каналів заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє «РБК-Україна».
Він зауважив, що у цих відомствах мають намір провести повне переформатування структури.
«Ми будемо реформувати десять міністерств», – наголосив Гройсман.
Зазначимо, що у теперішньому складі Кабінету Міністрів України функціонує 18 галузевих міністерств. Зокрема, з 2014 року, після того, як президентом став Петро Порошенко, з'явилося ще два міністерства. Це, зокрема, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також Міністерство інформаційної політики.