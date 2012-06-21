Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів за участі міністрів, народних депутатів і глав облдержадміністрацій.

Було розглянуто питання створення Концепції реформування вугільної галузі й вугільних регіонів і Національну програму з трансформації вугільних регіонів до 2027 року. Обговорено й перспективи енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною в контексті трансформації вугільних регіонів України.

Денис Шмигаль наголосив, що реформування вугільної галузі Президент визначив як одне із пріоритетних завдань. І цю тему неодноразово порушували на зустрічах з міжнародними партнерами України.

«Особисто обговорили вугільну трансформацію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Усі міжнародні партнери готові підтримувати наші прагнення та ініціативи у справедливій трансформації вугільних регіонів», — наголосив очільник уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що багато вугільних компаній вичерпують ресурс. І саме тому слід уже сьогодні розробити відповідні концепції, стратегії та запустити пілотні проєкти.

Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець презентувала проєкт Концепції реформування вугледобувної промисловості й план пріоритетних дій уряду у вугільній галузі, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну. Фахівці Міністерства енергетики підготували їх з огляду на перспективи вугледобувних підприємств і необхідність розв’язання болючих проблем, що накопичились у галузі.

«Потрібне термінове комплексне реформування, виходячи з потреб держави у галузі енергетики, соціального розвитку шахтарських регіонів і міжнародних зобов’язань України, базуючись на об’єктивних можливостях державної галузі та органів державної влади», — зазначила урядовець.

З-поміж кількох варіантів реформування міністерство визначило пріоритетним спосіб поєднання процесів приватизації та інтеграції державних шахт до ПАТ «Центренерго». Такий шлях передбачає розподіл шахт на три групи. Перша — шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ «Центренерго» і слугують його ресурсною базою. Друга — шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт — ті, що їх пропонуватимуть до приватизації не лише як вуглевидобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

«У межах виконання розподілу міністерство керуватиметься підсумками аудиту державних підприємств, інвестиційним і геологічним потенціалом кожної шахти, потребами Центренерго та об’єктивними даними щодо інвестиційної привабливості державних шахт», — наголосила очільниця Міненерго.

Нині міністерство разом із закордонними партнерами, зокрема урядом Німеччини та міжнародними організаціями, підбирають шахти для впровадження пілотних проєктів із трансформації вугільних мономіст. Міненерго запропонувало німецькій стороні шість шахт на заході та сході України. Серед потенційних перших пілотних проєктів розглядають дві шахти із запропонованих: «Великомостівська», розташована на заході країни, в місті Червонограді, яка може стати потужним туристичним кластером, і шахту «5/6» на сході, в місті Мирнограді. Вона має потенціал технологічного кластеру.

«Метою всіх пілотних проєктів буде не лише розв’язання проблеми конкретної території, а й набуття досвіду, який легко передати. Усі пілотні проєкти впроваджуватимуть за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших», — підсумувала Ольга Буславець.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов представив бачення Національної програми трансформації вугільних регіонів України до 2027 року. Документ містить ключові принципи й компоненти трансформації регіонів, а також шляхи стимулювання інвестицій на вугледобувних територіях.

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