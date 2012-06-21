Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наполягає на створенні в Україні служби фінансових розслідувань і готовий опрацювати з парламентаріями механізм організації роботи контролюючих органів. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє УНІАН. Він наголосив, що неприпустимою є ситуація, коли контролюючі органи перетворюються на рекетирів, і повідомив, що особисто отримує сотні скарг від бізнесменів про тиск і переслідування.
Прем’єр також повідомив, що уряд закінчує розробку плану середньострокового розвитку країни до 2020 року і має намір найближчим часом його представити. Водночас він закликав парламент затвердити звіт про роботу уряду у 2016 році, який було представлено в середині лютого. За словами Володимира Гройсмана, ключовими досягненнями у 2016 році стали зростання економіки в цілому за рік на рівні 2,2%, зростання промвиробництва на рівні 2,4% за показника інфляції 12,4%, яка виявилася нижчою за прогнози міжнародних фінансових організацій.