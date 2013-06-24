15 вересня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України удосконалив Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду (УВФ) при Мінветеранів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, розширено категорію отримувачів фінансової підтримки від УВФ — відтепер взяти участь у конкурсних програмах, крім ветеранів війни та членів родин загиблих Захисників і Захисниць, зможе другий з подружжя ветерана — дружина, або чоловік. Право на отримання фінансової підтримки мають дружина або чоловік ветерана, які зареестровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи — підприємці, у разі, якщо проекти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення ïx фізичного та психічного здоров'я.

Крім цього, ухвалений акт до одного року зменшив строк реєстрації юридичних осіб та громадських об'єднань зі статусом юридичної особи, засновниками яких є члени сімей загиблих Захисників та Захисниць. Це суттєво збільшить коло заявників на фінансування від УВФ, здатних реалізовувати проекти щодо захисту прав і свобод ветеранів та членів їхніх сімей. Адже вони як ніхто об'єктивно оцінюють потреби зазначеної категорії громадян.

“Дякую Уряду за ухвалення цих важливих змін. Вони дозволять збільшити коло осіб, які матимуть право брати участь у конкурсах Українського ветеранського фонду на отримання фінансування у для реалізації проектів, що спрямовані на реінтеграцію наших Захисників та їхніх рідних, підтримку ветеранського підприємництва, сприяння у працевлаштуванні”, — зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.