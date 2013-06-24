Уряд прийняв Постанову № 964, якою затвердив Порядок ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу, що відсутні в Реєстрі сортів рослин України, але внесені до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку. Документ підготовлено Міністерством аграрної політики та продовольства України.Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова ухвалена відповідно до виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо забезпечення дотримання Насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Документом затверджуються умови та процедури ввезення насіння та садивного матеріалу сорту, зокрема:

· підтвердження відомостей про сорт, які містяться у Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна. Отримання згоди від компетентного органу країни реєстрації сорту на розмноження насіння;

· ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, розмноження та вивезення його за межі держави.

Забезпечення реалізації вимог Порядку покладено на Мінагрополітики.

Попередню Постанову Кабінету Міністрів України від 2016 року № 762, якою врегульовувався Порядок ввезення на територію України та вивезення за її межі незареєстрованого насіння і садивного матеріалу, Кабінет Міністрів визнав такою, що втратила чинність.