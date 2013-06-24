Уряд розширив коло споживачів, які можуть скористатися програмою обміну ламп розжарювання на енергоощадні. Відтепер обміняти старі лампи зможуть заклади культури, спорту, соціального захисту населення, а також ОСББ. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 11 серпня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«4 мільйони українців вже долучилися до програми по обміну ламп розжарювання на енергоощадні, щоб знизити енергоспоживання. Вже обміняли 20 мільйонів старих лампочок на світлодіодні. Сьогоднішнім рішенням ми збільшуємо коло споживачів, які можуть скористатись програмою, адже ми прагнемо замінити близько 50 мільйонів ламп, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, здійснити обмін ламп за програмою можуть:

- заклади культури (комунальної та державної форми власності);

- заклади соціального захисту населення і спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (комунальної та державної форми власності);

- заклади фізичної культури і спорту (комунальної форми власності);

- суб’єкти надання послуг з управління багатоквартирним будинком або об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку.

Зазначені юридичні особи можуть обміняти:

- по 3 лампи на 10 кв. метрів приміщень закладів соцзахисту населення, читальних залів, книгосховищ та архівосховищ бібліотек і архівів, закладів культури, житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

- по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування закладів соцзахисту населення, фізичної культури і спорту, управителя багатоквартирного будинку, ОСББ.

Для обміну ламп необхідно буде попередньо відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал Дія

. Для цього потрібно:

- авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;

- перевірити інформацію щодо підприємства;

- перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок і почати заповнення запиту на потребу;

- вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

- поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

- вказати місцезнаходження організації;

- перевірити та підтвердити дані, щодо сформованого запиту;

- підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Довідково

Програма обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента В. Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, як один з інструментів енергоефективності, який дозволить забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.