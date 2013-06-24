Уряд схвалив постанову № 1125«Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738». Документ вдосконалює механізми надання грантів на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Постанова підготовлена Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з постановою, вносяться такі зміни:

щодо кількості працівників для отримання гранту на розвиток теплиць. Норму про створення «не менше 14 місць робочих місць на один гектар» змінено на «не менше 4 постійних та 10 сезонних». Період працевлаштування сезонних робітників повинен складати не менше 8 місяців протягом року;

додано норму, якою зазначено обов’язкову виплату мінімальної заробітної плати;

з метою ефективного використання бюджетних коштів скорочено список областей для вирощування мигдалю. Одеську область визначено оптимальною за природно-кліматичними умовами.

Постанова набирає чинності через сім днів з дня опублікування.