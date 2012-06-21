Уряд Румунії у неділю, 5 лютого, скасував декрет, який пом'якшує антикорупційне законодавство. Про це пише DW.
Як зазначається, румунський уряд скасував постанову про внесення поправок до Кримінального кодексу і про амністію для корупціонерів, що призвела до масових протестів по всій країні. Напередодні відкликати декрет пообіцяв прем'єр-міністр Румунії соціал-демократ Сорін Гріндяну.
«Декрет скасували», – цитує своє джерело в уряді Reuters. Цю ж інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я країни Флоріан-Дорел Бодог.
Як повідомлялося, наприкінці січня урядовий декрет про амністію і декриміналізацію посадових злочинів спричинив у Румунії наймасовіші з часів Чаушеску протести. Відповідно до спірного декрету, проти корумпованих чиновників, які завдали державі збитків на суму в перерахунку менше 44 тисяч євро, не мали відкривати кримінальні справи. Нова норма дозволила б уникнути відповідальності голові правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні, якого звинувачують у фіктивному працевлаштуванні та завданні фінансових збитків на суму 24 тисячі євро.
Нагадаємо, вчора протестувальники у Бухаресті оточили парламент Румунії «живим ланцюгом» і заявили, що стоятимуть до тих пір, аж поки скандальну постанову не буде скасовано.
Ініціативу уряду розкритикували Єврокомісія та президент Румунії Клаус Йоганніс, який долучився до протестів і оскаржив урядову постанову у Конституційному суді. На п'ятий день багатотисячних акцій уряд погодився відкликати декрет.