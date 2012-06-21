Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час обговорення проєкту Програми на засіданні наголосив, що його має бути внесено до Верховної Ради вже сьогодні: «Підготовлений проект Програми діяльності уряду опрацьований спільно з комітетами Верховної Ради... Документ структуровано й він враховує всі вектори розвитку країни».
Це «дорожня карта», реакція уряду на низку проблем, які сьогодні постали перед нашою країною у короткій перспективі, а також це план дій на середньо- та довгостроковий період.
У документі задекларовано продовження Україною шляху євроінтеграції за допомогою посилення курсу співпраці в межах «Східного партнерства» та забезпечення відповідності України критеріям членства в ЄС, оновлення положень Угоди про асоціацію, впровадження визначених технічних і адміністративних стандартів НАТО.
Уряд також продовжить цифровізацію державних послуг. Зокрема, заплановано запровадження мінімум 200 державних послуг доступних он-лайн. Також Програма містить низку заходів, спрямованих на реінтеграцію тимчасово окупованих територій.
Фінансово-економічний блок передбачає продовження заходів із підтримки національного виробника, розробки й запровадження стимулів для розвитку бізнесу.
Зокрема, профільні міністерства мають працювати за наступними напрямами:
- зростання кількості зайнятих осіб у малому та середньому підприємництві;
- середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5%;
- зростання питомої ваги експорту товарів до ЄС у загальному обсязі експорту товарів;
- здійснення переходу від експортно-сировинної спрямованості до технологічної;
- проведення прозорої приватизації державних підприємств;
- зростання кількості зареєстрованих фермерських господарств, зокрема сімейних фермерських господарств, за рахунок залучення фінансових ресурсів у здійснення їх господарської діяльності;
- 10% валового внутрішнього продукту України формуватиме ІТ-галузь;
- забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% запланованого обсягу ВВП;
- оптимізація структури й чисельності податкових органів, та за іншими напрямками.
Соціальний блок Програми уряду концентрує увагу на наступних найважливіших завданнях:
- щорічний перерахунок пенсій 11 млн пенсіонерів;
- спрощення порядку призначення субсидій;
- зростання кількості реабілітаційних установ, які надають послуги за принципом «гроші ходять за людиною», на 10%;
- підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.
«Завдяки реалізації всіх ініціатив уряду ми плануємо поліпшити добробут українців. Соціальні стандарти життя людей зростуть, незалежно від місця проживання й соціального статусу. Це головна мета нашої роботи на посадах в уряді», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
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«Урядового кур’єра»