Кабінет Міністрів України схвалив енергетичну стратегію на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».
Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.
«Основні завдання, які стоять у відповідній стратегії, це в першу чергу зменшення енергоємності української економіки до 2035 року практично вдвічі», – заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.
За словами Кістіона, документ визначає весь комплекс реформ, які необхідно провести в енергетиці.
Стратегія була прийнята з триденним доопрацюванням і за погодженням профільного міністра.
10 серпня урядовий комітет схвалив проект енергетичної стратегії України до 2035 року.