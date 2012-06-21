Уряд схвалив постанову, яка приводить порядок нарахування грошових виплат військовослужбовцям до стандартів НАТО. Відповідна постанова ухвалена на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України, передає УНН.
«Відповідно до плану реформування ЗСУ, відповідно до стандартів Альянсу і програми роботи Уряду підготовлений проект постанови, який абсолютно по своїй філософії і по структурі новий», — сказав С.Полторак.
За його словами, порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не змінювався десятки років.
«Те, що пропонується сьогодні, приймається рішення, воно значно підвищує і соціальний захист військовослужбовців і соціальну справедливість і ми відходимо від того, що грошове утримання військовослужбовців буде складатися, як було раніше, 10—15% від того, що вже на пенсію, і 17 надбавок, які є непрозорими, неефективними і дуже важкими», — сказав С.Полторак.
За його словами, документ стосується й інших силових підрозділів.
Як повідомляв УНН, раніше Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що оклади військових не повинні бути меншими, ніж у держслужбовців.