12 вересня, Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань». Про це повідомляє Урядовий портал.
Законопроект розроблено з метою спрямування додаткового ресурсу на сектор безпеки та оборони і вирішення інших першочергових потреб держави.
Законопроектом пропонується збільшити видатки державного бюджету на 328,5 млрд грн, зокрема загальний фонд на 322,5 млрд грн, спеціальний фонд – 6 млрд грн.
За загальним фондом:
- на сектор безпеки і оборони передбачено 302,6 млрд грн, зокрема:
- 211 млрд грн – Міноборони;
- 79,2 млрд грн – МВС;
- 0,6 млрд грн – адміністрації Держспецзв’язку;
- 4,2 млрд грн – Служби безпеки України;
- 4,4 млрд грн – Мінстратегпрому;
- 2,5 млрд грн – ГУР Міноборони;
- 0,5 млрд грн – Служба зовнішньої розвідки;
- 0,2 млрд грн – Управління державної охорони.
- інші видатки – 19,9 млрд грн, в тому числі Мінсоцполітики буде спрямовано 16,5 млрд грн для підтримки ВПО, оскільки на сьогодні допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам отримують понад 2 млн осіб і кількість таких осіб постійно збільшується.
За спеціальним фондом передбачено збільшення видатків на 6 млрд грн (за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу) для забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури.
Запропоноване збільшення видатків передбачається здійснити за рахунок:
- скорочення видатків загального фонду з урахування пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету на загальну суму 11,4 млрд грн, зокрема враховано економію коштів з обсягу платежів з обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн;
- збільшення доходів на 26,1 млрд грн (загальний фонд – 20,1 млрд грн, спеціальний фонд – 6,0 млрд грн - за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу ).
Також передбачено збільшення обсягу державних запозичень загального фонду на 298,8 млрд грн, зокрема:
- зовнішніх – на 207,6 млрд грн (підтримка США у обсязі 3,3 млрд доларів США);
- внутрішніх – на 91,2 млрд гривень.
При цьому збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8,2 млрд грн, в тому числі погашення внутрішнього боргу збільшене на 23,6 млрд грн, погашення зовнішнього боргу зменшене на 15,4 млрд гривень.
Крім того, в законопроекті передбачена бюджетна програма Міненерго для фінансової підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу в обсязі 350 млн грн.