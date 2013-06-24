Кабінет Міністрів України на своєму засіданні вніс зміни до Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ встановлює єдині правила функціонування Реєстру свердловин та на юридичному рівні фіксує поняття «артезіанська свердловина».

«Уряд продовжує свою послідовну політику у напрямку цифровізації сфери надрокористування. Цим рішенням ми створюємо прозорий доступ громадськості та бізнесу до даних про артезіанські свердловини та мінімізуємо корупційні ризики. Водокористувач зможе вносити дані про свердловини через Е-кабінет надрокористувача без контакту та втручання чиновника», - зауважив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Важливо, що це рішення створює умови для оперативного реагування на виклики воєнного часу та подолання наслідків теракту рф на Каховській ГЕС, адже дозволяє швидко забезпечити населення питною водою.

Нагадаємо, що цього року Уряд вже затвердив порядки функціонування єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами, ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, ведення Державного реєстру артезіанських свердловин, Перелік підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.