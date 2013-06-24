Кабінет Міністрів України припинив дію міжурядової угоди з російською федерацією щодо співробітництва в сфері охорони промислової власності.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 8 серпня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Продовжуємо зачищати нормативно-правове поле від сміття та приводити правову базу в відповідність до сучасних реалій. Єдиним актом, підписаним державою-агресором, та цікавим для України є акт про капітуляцію росії. Збройні сили України наразі працюють над його оформленням», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Міжурядова угода про співробітництво в сфері охорони промислової власності була укладена між Україною та росією в 1993 році. Документом сторони, зокрема, визнавали дію на своїх територіях раніше виданих охоронних документів СРСР на об'єкти промислової власності. Договір передбачав, що фізичні та юридичні особи однієї держави будуть користуватися на території іншої держави патентними фондами, бібліотеками, банками даних, які мають відношення до промислової власності, на тих же умовах, що й власні фізичні та юридичні особи. Серед іншого Угода також надавала право заявникам з рф подавати в Патентне відомство України заявки на видачу охоронних документів України і вести по них листування російською мовою. Дзеркального права для українських заявників Угода не передбачала.

З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод і т.ін., укладеними в попередні роки з рф. Лише цього року Уряд припинив дію угод:

про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;

про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;

про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;

про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;

про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;

про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії і т.д.

Урядом розроблено, затверджено та подано до Верховної Ради України законопроект «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій» та ін.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні».