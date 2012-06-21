Через це Держлікслужба вперше за три роки зможе перевірити діяльність аптек та ліки, які вони реалізують.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
23 лютого 2018 року набула чинності постанова Кабміну № 1104 від 18.12.2017 року «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Постанову опублікував «Урядовий кур’єр».
Ця постанова фактично дає можливість цього року розпочати систематичні та планові перевірки аптечних закладів, тобто діяльність аптек у повному обсязі. Уже затверджено річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік. Натомість загальнодержавний мораторій на перевірки малого бізнесу і надалі продовжує свою дію у 2018 році.
«Понад три роки аптеки та лікарські засоби, які вони реалізували, були практично поза профільним контролем. Недобросовісні учасники ринку мали підстави цим реально зловживати. І йдеться не лише про якість чи фальсифікат ліків, а й про відсутність контролю за цінами на медикаменти», — каже Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я.
Мораторій на будь-які перевірки малого бізнесу (зокрема, й аптек) запровадили у серпні 2014 року.