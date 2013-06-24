Уряд скасував зайве регулювання у галузі облаштування шляхів. Урядовці визнали нечинною постанову КМУ № 567, ухвалену у 1994 році. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України 11 серпня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Втрата чинності постанови № 567 не вплине на розбудову автомобільної інфраструктури, облаштування місць відпочинку та обладнання них засобами комунікації.

У постанові йшлось про те, що підприємства, незалежно від форм власності та видів діяльності, мали погоджувати влаштування стоянок для автотранспорту із охороною на дорогах загального користування у відповідних органах Укравтодору, Мінтрансу та Державтоінспекції.

Водночас, Закони «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт» та «Про автомобільні дороги» не передбачають погодження підприємствами облаштування на дорогах загального користування стоянок автотранспорту, що охороняються, та не передбачають влаштування таких стоянок в цілому. До того ж, таке погодження неможливе через те, що держоргани Укравтодор та Державтоінспекція були ліквідовані.

На сьогодні на автодорогах України стоянки для автотранспорту, що охороняються – відсутні.

Скасувати зайвий регуляторний документ рекомендували на засіданні Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції 2 березня 2023 року.

Загалом, за 6 місяців реформи дерегуляції Уряд переглянув понад 1000 інструментів регулювання роботи бізнесу. До МРГ, створеної в січні 2023, увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID “»Конкурентоспроможна економіка України», USAID/UKAid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».