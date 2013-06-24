Новий проєкт міжнародної технічної допомоги GA GUAM втілюватимуть спільно зі Стокгольмським інститутом навколишнього середовища і Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку, повідомляє офіційний сайт Міндовкілля. Ініціатива надаватиме експертну підтримку Україні в питаннях виконання зобов’язань за Паризькою угодою щодо зміни клімату, подальшої інтеграції в Європейський Союз, синхронізації національної політики з цілями європейського зеленого курсу.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець неодноразово наголошував,що попри російську агресію Україна готова послідовно дотримуватися європейського зеленого курсу. Понад те, на вищому політичному рівні є чітке розуміння: відбудова країни має бути суто зеленою.

За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Євгенія Федоренка,більшість положень європейського зеленого курсу мають стати підґрунтям майбутньої зеленої відбудови України в усіх секторах економіки.

«Це вкотре продемонструє європейський вектор руху нашої країни. План дій зеленого переходу дасть змогу мобілізувати інвестиції для побудови стійкої економіки, а українські підприємства отримають можливості для розширення та інновацій»,— зазначив посадовець.

Зелений порядок денний охоплюватиме такі напрями політики:запобігання та адаптація до зміни клімату, енергоефективність, будівництво та реконструкція, розумна мобільність, кругова економіка, прагнення до нульового забруднення, продовольча система та збереження екосистем. Проєкт працюватиме три роки — до березня 2026-го. На першому етапі експерти здійснять комплексну оцінку зеленого переходу в Україні. На її основі буде розроблено дорожню карту для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, або так званий план дій зеленого переходу.

Проєкт регіональний і надаватиме допомогу не лише Україні, а й Вірменії, Грузії та Молдові.Загальний бюджет проєкту —60 мільйонів шведських крон.Фінансування здійснює Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку. Національний партнер з реалізації проєкту в Україні — ВГО «Жива планета».

«Ще рік тому ми лише розпочинали переговори щодо можливості надання Україні такої технічної допомоги. Вдячний партнерам, що можемо почати реалізовувати цей проєкт, який наблизить нашу країну до ЄС та зеленого відновлення»,— наголосив Євгеній Федоренко.