Уряд спільно з парламентарями працює з громадами щодо реалізації планів стійкості регіонів. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Провели нараду з народними депутатами щодо реалізації комплексних планів стійкості регіонів. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує плани стійкості у форматі співфінансування: держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок і БМК. Громади починають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом.

Як зазначила Прем’єр­міністр, окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу — їх 17, і цієї зими вони охопили 58% українців. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити головні програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд: енергопідтримка для домівок — кредити до 480 тис. грн на десять років під 0—7% із частковою компенсацією; ВідновиДІМ — гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків; ГрінДІМ — компенсація до 70% вартості енергообладнання; СвітлоДІМ для Києва, Київської і Харківської областей: компенсація до від 100 до 300 тис. грн на закупівлю енергообладнання для ОСББ та ЖБК.