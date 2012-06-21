Звітуючи про зроблене владою протягом двох місяців карантину, аби ефективно долати коронакризу, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду із вдячністю зауважив, що в цьому уряду підставив плече парламент своєю законодавчою підтримкою.
Так, за словами Прем’єра, було створено бюджет надзвичайної ситуації, фонд боротьби з коронавірусом, з яких 20 мільярдів гривень із 65 мільярдів, передбачених у фонді, спрямовано на пенсійну реформу. Ще 1,6 мільярда гривень – допомога родинам ФОПів з дітьми. На 2 мільярди профінансовано медичні закупівлі для лікарень. Виділено додатково 3,1 мільярда на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.
«Шість мільярдів гривень отримали фонди, які допомагають безробітним. З 12 березня майже 200 тисяч осіб зареєструвалися на біржі. Допомога надається вже з першого дня реєстрації. Загалом кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 487 тисяч. Але практично щотижня ця цифра зростає. Люди активно отримують статус безробітного. До слова, планується створити 500 тисяч нових робочих місць», – поінформував очільник уряду.
Також Денис Шмигаль говорив про те, що розраховує до кінця травня на підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці і отримати перший транш по ній. Це дасть змогу країні уникнути фінансових проблем.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»