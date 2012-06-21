Уряд у 2021 році очікує зростання економіки на 4,6%. Водночас ведеться робота над створенням інструментів, які пришвидшать економічне зростання. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час загальної зустрічі Європейської бізнес асоціації «Глобальний огляд економіки України» 4 лютого.

Як зауважив Денис Шмигаль, усі міжнародні партнери України, включно з МВФ та рейтинговими агентствами, прогнозують цьогоріч зростання української економіки.

«Ми очікуємо зростання на рівні 4,6%. Ми також очікуємо незначний рівень інфляції — в показниках Нацбанку це 5+1 відсоток. Мінекономіки дає трохи вищий прогноз. І ці показники є оптимальними. З одного боку, ми зацікавлені, щоб інфляція, якщо говорити «економічною» мовою, розігрівала економіку. З іншого — інфляція не має загалом негативно впливати на добробут українців», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд неухильно виконує всі зобов’язання із впровадження реформ та започатковує нові. За його словами, зараз іде підготовка до підписання меморандуму щодо створення Українського міжнародного фінансового центру.

«Робота зі створення повноцінного фондового ринку доволі тривала, але якщо ми її не почнемо, то й фондового ринку не буде в Україні ще 30 років. Запрошую бізнес до роботи й пропозицій», — наголосив Денис Шмигаль.

Також Глава уряду нагадав, що ведеться робота зі створення накопичувальної пенсійної системи: «З депутатським корпусом підготовлені відповідні законопроекти. Ми маємо зробити прорив у пенсійному забезпеченні та реформувати нинішню пенсійну систему».

Прем’єр-міністр зауважив, що на останньому засіданні уряду був схвалений також законопроект про розвиток індустріальних парків.

«Це інструмент, який працює в усіх європейських країнах. У нас він, на жаль, не запрацював. Створена низка індустріальних парків, якісь із них жевріють на ентузіазмі людей, і наше завдання — змінити цю ситуацію на краще», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, очільник уряду додав, що наразі триває робота над Національною економічною стратегією до 2030 року, до якої залучене широке коло бізнесу, наукові установи, громадські організації.

«Це має бути зрозумілий стратегічний документ, який простою мовою дасть нам відповідь, у якій країні ми хочемо жити через 10 років», — наголосив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль зазначив, що стимулами для економічного зростання мають стати покращення доступу та здешевлення кредитних ресурсів. Уряд продовжує вдосконалювати програму «5-7-9».

«До цієї програми ми долучаємо іпотеку. Вже з 1 березня іпотека буде під 7%. Цього року ми хочемо запустити через Державну іпотечну установу фінансовий лізинг житла для соціальних категорій під 5%», — сказав Глава уряду.

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, запроваджується низка регуляторних пом’якшень та завершується робота над Дія City: «Це буде надзвичайно вигідний економічний інструмент для бізнесу».

ДОВІДКА«УК»

Інфляція на споживчому ринку у грудні 2020 року становила 0,9% порівняно із листопадом 2020 року, а за рік у цілому – 5%.

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфляція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.