Уряд прийняв постанову, яка спрощує й прискорює ввезення сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин до БПЛА в Україні. Це стимулюватиме розвиток ринку боєприпасів, прискорить і масштабує виробництво безпілотників та дасть змогу швидше й ефективніше забезпечувати Сили оборони БПЛА. Про це повідомляє Урядовий портал.

В Україні є потреба у виробництві великої кількості боєприпасів та бойових частин для дронів. Для цього необхідно забезпечувати виробників необхідною сировиною, зокрема вибуховими матеріалами та детонаторами. Наразі сировина є дефіцитом, тож рішенням стає імпорт.

Однак отримання дозволів для імпорту передбачає багато етапів, які можуть тривати до декількох місяців. Це значно затримує поставки необхідної сировини, а отже, і подальше виробництво боєприпасів.

Саме тому Уряд розробив комплексне рішення, як прискорює й спрощує процедуру державного контролю на ввезення сировини.

Зокрема, тепер для виробників боєприпасів та бойових частин спроститься:

реєстрація суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. Для цього потрібно подати всього одну заяву й не збирати додаткові документи;

видача разових дозволів на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання. Для цього потрібно подати лише заяву до Держекспортконтролю та сертифікат кінцевого споживача.

Усі заяви та документи можна надіслати в електронній формі й підписати їх кваліфікованим електронним підписом керівника. Решта документів, необхідних для видачі дозволу, надаватимуться разом зі звітом про його використання.