Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 917 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням». Документ підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постановою виконуються євроінтеграційні зобовʼязання України про надання можливості підприємцям використовувати невелику кількість насіння і садивного матеріалу незареєстрованих сортів для наукових цілей або селекційної роботи.

Згідно з постановою, встановлюється відповідна процедура видачі або відмови, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням.

Також затверджується форма заяви про видачу підтвердження та ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення, селекційних, дослідних робіт і їх експонування.

Контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу здійснюється Держпродспоживслужбою.

Попередню постанову № 691 від 2016 року, якою врегульовувався порядок видачі Держспоживслужбою підтверджень на ввезення та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу Кабінет Міністрів визнав такою, що втратила чинність.