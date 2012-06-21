Формування об’єднаних територіальних громад, можливості децентралізації та різноманітні державні програми можуть стати стимулом для розвитку фермерства і малого й середнього підприємництва на селі. Таку думку Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив під час зустрічі з представниками фермерських об’єднань та асоціацій.
Ця розмова відбулася для того, щоб урядовці й представники малого агровиробництва змогли визначити актуальні проблеми та з’ясувати можливі шляхи їх розв’язання. Володимир Гройсман відкривав захід, звертаючи увагу, що вже зараз фермерський рух — значний ринок ємністю щонайменше 70 мільярдів гривень. Позитивний сигнал — те, що нині в Україні працюють 32—35 тисяч фермерських господарств із середнім торговельним оборотом 1—2 мільйони гривень на рік.
«Уряд зацікавлений у розвитку малого та середнього бізнесу на селі, створенні нових компаній, робочих місць, формуванні потужного класу фермерів. Не можна далі сприймати село як поле, де посіяли, зібрали й вивезли. Село — це посіяли, зібрали, обробили, наповнили внутрішній ринок і експортували надлишок. Така модель для нас найбільш прийнятна», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Для досягнення мети КМУ започаткував кілька програм підтримки селян. Їх спрямовано зокрема на компенсацію вартості сільгосптехніки до надання адресної допомоги обсягом 1% валової продукції. «І тепер що більший показник валового продукту, то більшою буде підтримка», — резюмував Прем’єр.
Уряд готовий і надалі допомагати селянам необхідними нормативними актами, зокрема в частині земельних відносин і запровадження адресної фінансової підтримки.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»