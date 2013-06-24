У Реєстрі індустріальних (промислових) парків поповнення. На вчорашньому засіданні уряд ухвалив рішення про внесення до нього ще одного індустріального парку — «Вестерн Індастріал». Відтепер у реєстрі налічується 64 такі промислові майданчики.

У Міністерстві економіки уточнили, що індустріальний парк «Вестерн Індастріал» має площу 21,7 гектара і розміщений на території смт Буштино Тячівського району Закарпатської області.

«Функціонування індустріальних парків стимулює розвиток української промисловості, надає робочі місця для населення та наповнює місцеві бюджети. На базі нового індустріального парку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі. Розвиток переробки підвищує додану вартість продукції та диверсифікує український експорт», — прокоментувала рішення уряду перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, нові робочі місця буде створено в галузі виробництва меблів, лісопильного та стругального виробництва, вироблення виробів з деревини, виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів, виробництва скла і виробів зі скла, виробництва будівельних матеріалів із глини.

Серед інших рішень уряду — затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

У Міністерстві соціальної політики поінформували, що мета цієї програми — вдосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які скоюють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, і надання їм допомоги.

Виконання програми дасть змогу вдосконалити нормативно-правову базу у сфері протидії торгівлі людьми, посилити взаємодію і співпрацю суб’єктів, які здійснюють заходи у цій сфері, зокрема соціальних служб і органів Національної поліції, міжнародних організацій та громадських об’єднань для забезпечення надійного і швидкого обміну інформацією між ними. Очікують, що вдасться підвищити рівень професійної компетенції держслужбовців місцевих держадміністрацій і посадових осіб місцевого самоврядування у протидії торгівлі людьми, а також знизити рівень вразливості громадян України до потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, збільшити кількість самоідентифікованих осіб через охоплення інформаційними кампаніями різних демографічних та соціальних груп населення.

Завдяки програмі заплановано збільшити кількість людей, які скористалися всіма видами безоплатної допомоги та спеціалізованими послугами, впровадити систему збирання даних про осіб, які постраждали від торгівлі людьми, відповідно до Закону «Про захист персональних даних», посилити прикордонний контроль для запобігання торгівлі людьми, здійснювати належне реагування на факти торгівлі людьми (документування та належне розслідування кримінальних проваджень) та підвищити рівень виявлення й розкриття таких злочинів.

Уряд затвердив Порядок ведення Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів. Документ розроблено відповідно до вимог Закону «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів», який набере чинності 8 жовтня цього року.

У порядку визначено особливості користування реєстром, алгоритм створення та внесення в нього даних, порядок реєстрації об’єктів та подання звітності операторами і довідок про дифузні джерела залученими органами, а також затверджено форми заяв оператора.

«Реєстр функціонуватиме як зручний онлайн-сервіс на вебпорталі «ЕкоСистема». Тож громадськість матиме вільний доступ до інформації про кожне підприємство, діяльність якого впливає на довкілля. Так Україна виконає важливу частину своїх міжнародних зобов’язань за Оргуською конвенцією і Протоколом про реєстри викидів та перенесення забруднювачів. І це істотний крок на шляху нашої країни до ЄС», — зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, за два роки український національний РВПЗ буде інтегровано з європейським. Україна зможе обмінюватися актуальними верифікованими даними з компетентними органами Європейського Союзу та синхронізувати власну довкіллєву політику з європейською.