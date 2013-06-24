Уряд ухвалив розпорядження № 802 про утворення державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії». При цьому державні підприємства «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» та «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» ліквідовуються. Про це повідомляє Урядовий портал.

Розпорядження “Деякі питання державних наукових установ, що належать до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства” ухвалено за пропозицією і погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Згідно з документом, нова організація підпорядковуватиметься Державному агентству меліорації та рибного господарства.

Як зазначається в документі, організації ліквідовані відповідно до Порядку утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів».

Протягом місяця Державному агентству меліорації та рибного господарства необхідно затвердити положення про державну наукову установу «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії». А також вжити в установленому порядку заходів до закріплення за новою установою права оперативного управління майном ліквідованих підприємств.