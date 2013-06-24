Уряд ухвалив розпорядження № 802 про утворення державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії». При цьому державні підприємства «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» та «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» ліквідовуються.
Розпорядження “Деякі питання державних наукових установ, що належать до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства” ухвалено за пропозицією і погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України.
Згідно з документом, нова організація підпорядковуватиметься Державному агентству меліорації та рибного господарства.
Як зазначається в документі, організації ліквідовані відповідно до Порядку утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів».
Протягом місяця Державному агентству меліорації та рибного господарства необхідно затвердити положення про державну наукову установу «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії». А також вжити в установленому порядку заходів до закріплення за новою установою права оперативного управління майном ліквідованих підприємств.