Уряд вже готується до фінансування бюджету на наступний рік. Активно ведеться робота з партнерами, насамперед із ЄС, країнами G7 та міжнародними фінансовими організаціями. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Європейський Союз запускає чотирирічну програму на 50 млрд євро, яка, зокрема, покликана допомогти фінансувати дефіцит бюджету. Ця програма Ukraine Facility також допоможе нам реалізовувати програму європейських реформ та змін», — зауважив очільник Уряду.

Для ефективної роботи програми Уряд під час засідання 14 липня створив Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки відповідного плану заходів. Як наголосив Прем’єр-міністр, це важливо для трансформації та швидкої готовності України вступити в Європейський Союз.