Уряд під час засідання 13 червня ухвалив рішення про створення у 8 міністерствах та 12 регіонах посади заступників із відновлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Працюємо над створенням архітектури відновлення. В Уряді вже створено посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення, відповідне міністерство та державне агентство. У бюджеті сформували спеціальний Фонд подолання наслідків агресії. Розуміємо, що програма відновлення є пріоритетом для держави і всіх нас», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, наявність посади заступника з відновлення дасть змогу якісно підійти до планування проектів і програм відбудови, а також сформує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України.