Дослідження авторитетної французької інжинірингової компанії підтвердили можливість створення неподалік ЧАЕС сучасної сонячної електростанції потужністю 1,2 гігавата (нагадаємо, що кожен блок ЧАЕС видавав свого часу по одному гігавату).
Кошти на дослідження надав уряд Франції у відповідь на прохання наших урядовців допомогти з оцінкою можливостей розвивати в зоні нетрадиційні джерела енергії.
За словами голови Державного агентства з управління зоною відчуження Віталія Петрука, разом з французькими фахівцями активно працювали співробітники агентства, які зокрема виконали дозиметричні роботи.
Міжнародна команда обстежила територію навколо ЧАЕС і знайшла щонайменше два рівних відносно чистих від радіації, не зарослих лісом майданчики, до яких є зручний під’їзд. Вони розташовані недалеко від електропідстанції, якою користувалася Чорнобильська атомна. Тепер ця підстанція має послужити для передачі енергії від сонячного електропарку.
У підготовці обґрунтування доцільності будувати в зоні сонячні станції враховано навіть те, що влітку на цій території йде достатньо дощів, аби змивати бруд із сонячних панелей, а взимку вистачає вітрів, щоб здувати з них сніг.
Проте залишаються без відповідей як мінімум два серйозні питання. Перше — це вплив такої кількості сонячних кіловатів на середню вартість електроенергії для споживачів. Адже через застосування так званих зелених тарифів сонячний кіловат відчутно дорожчий за атомний та вугільний.
Друге — це сезонність і добова циклічність піків вироблення сонячної енергії. Коли сонця не буде, доведеться чимось заповнювати недостачу сонячної енергії, що технічно складно. На це вказала під час обговорення результатів французького дослідження заступник міністра енергетики Наталя Бойко.
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак сподівається на позитивне розв’язання проблеми: «Ми послідовно йдемо до того, що зона відчуження може бути не лише поглиначем великих сум з державного бюджету й коштів, наданих багаторічними країнами-донорами, а й територією інновацій, яка зможе сама заробляти. Уряд паралельно працює над нормативно-правовими актами для подальшого спрощення умов ведення бізнесу на цих територіях. Ми не зупиняємося».