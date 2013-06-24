Українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, які закладалися в прогнозний баланс на 2022/2023 маркетинговий рік. Тому задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період, Уряд з 5 червня до 15 вересня запроваджує обмеження на експорт цієї продукції. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 30 травня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

За даними Митниці, на кінець минулого тижня було експортовано більше 350 тисяч тонн цукру та цукроміської продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік. З урахуванням цих темпів потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%.

Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, Тому Уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції.

Як зазначили в Уряді, пропозиція внутрішнього ринку в 2022/2023 маркетинговому році з урахуванням виробництва в обсязі 1285 тис. тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, складає 1776 тис. тонн. Для забезпечення потреб внутрішнього споживання у 2022/2023 маркетинговому році прогнозується використати 1010 тис. тонн. А експорт цукру в цей же період прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.