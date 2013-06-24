Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах реалізації проекту «Прихисток». Відповідний проект Постанови був розроблений Мінреінтеграції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цим документом врегульовано механізм опрацювання даних з помилками, наданих охочими безоплатно розмістити у своїх житлових приміщеннях внутрішніх переселенців. А також – етапи опрацювання таких даних та їх повторного направлення для забезпечення виплат компенсації.

Крім того, передбачено, що перевірки наданих особами відомостей і факту безоплатного розміщення ВПО проводитимуться вибірково – за рішенням органів місцевого самоврядування. Інформація щодо отриманих результатів щомісячно надсилатиметься до Мінреінтеграції й Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Нагадаємо, що компенсація витрат за прихисток переселенців виплачується за рахунок коштів ТЧХУ. Крім власників житла або їхніх представників, вона може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності.

Раніше Уряд визначив Мінреінтеграції відповідальним виконавцем проекту «Прихисток». Наразі Міністерство є держателем інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних із компенсацією за безоплатне тимчасове розміщення ВПО.