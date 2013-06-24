Уряд удосконалив механізм забезпечення житлом на умовах доступного іпотечного кредитування для ветеранів війни та членів сімей загиблих Захисників. Відповідні зміни до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України внесені під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів України.

Нормативний акт розроблено за активної участі фахівців Міністерства у справах ветеранів України за результатами консультацій з «Укрфінжитло», українськими банками та на виконання доручення Прем'єр-міністра України.

Як зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, до сьогодні право на доступне іпотечне кредитування мали діючі військовослужбовці, а також освітяни, медичні та наукові працівники. Ініційовані зміни спрямовані на удосконалення програми єОселя для ветеранів війни, зокрема, врегульовані питання, які виникають у процесі проходження військової служби.

Таким чином програма єОселя буде доступна і для ветеранів війни, сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Крім того, збережено право на пільгову іпотеку під 3% річних для військовослужбовців, які під час захисту Батьківщини отримали інвалідність І-ІІ групи внаслідок війни, звільнені з військової служби чи втратили відповідний статус або звання.

Наприклад, у разі звільнення за станом здоров’я і зміни статусу, право на пільгову іпотеку під 3 % втрачалось. Військовослужбовці, які придбали житло на умовах пільгової іпотеки, під час несення військової служби та захисту держави, отримали поранення, контузію, каліцтво, як наслідок стали особами з інвалідністю І-ІІ групи та повинні були сплачувати кредит за житло не 3%, а вже 7%.

«Завдяки плідній співпраці Мінветеранів з Мінекономіки та Уряду, ми змогли вирішили це питання. Відтепер наші Захисники і Захисниці, які отримали поранення, контузію, каліцтво і стали особами з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни, зможуть зберегти своє право на доступне іпотечне кредитування і надалі сплачувати іпотеку під 3% річних», – зазначила Юлія Лапутіна.

«Мінветеранів працює над впровадженням програми компенсації пільгової іпотеки для ветеранів війни, які наразі боронять Україну. Мова йде про державну підтримку у вигляді компенсації 7% річних. Ветеран війни в межах програми буде сплачувати тіло кредиту», – додав перший заступник Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Протягом місяця стартує наступний етап реалізації програми єОселя. «Укрфінжитло»розпочинає з 1 серпня прийом заяв на доступну іпотеку під 7% через портал Дія.