Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою врегульовано питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час. Зокрема, розширено перелік галузей, працівників яких можна забронювати, та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 липня, повідомляє Мінекономіки.

«Під час зустрічей з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб’єктів господарювання, заважало бізнесу планувати роботу. Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Цим рішенням уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуто в строк до 10 робочих днів з моменту отримання», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.