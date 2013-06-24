Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало зміни до правил перетинання державного кордону для водіїв вантажного та пасажирського транспорту, що виконують тривалі поїздки. Тепер перевізники зможуть реєструвати на один виїзд вантажівки до двох водіїв, автобуса – до трьох. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Уряду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Раніше правила перетинання державного кордону в умовах воєнного стану передбачали можливість виїжджати з країни однією вантажівкою лише одному водію. Для автобусів ця кількість складала максимум два водії.

У той же час існують обов’язкові міжнародні вимоги, які визначають необхідну кількість водіїв залежно від тривалості та кілометражу маршруту. Йдеться не лише про потребу відпочинку водія та дотримання норм праці, а про безпеку власне водія та пасажирів.

Якщо ж такі норми порушуються, то це є підставою для штрафу контролюючих органів як в Україні, так і за кордоном.

Чинності ця норма набуває одразу після публікації відповідних змін до постанови №57.