Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови від 4 серпня 2023 року № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб». Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою змін є сприяння територіальним громадам в адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, зміни передбачають:

• залучити благодійні організації для розвитку інфраструктури й можливостей територіальних громад;

• чітко визначити склад Рад ВПО, з урахуванням інтересів внутрішніх переселенців;

• розширити перелік документів для кандидатів, які подаються у члени Рад ВПО;

• чітко визначити випадки, у яких достроково припиняються повноваження члена Ради ВПО.

Проект змін розроблено Мінреінтеграції на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.