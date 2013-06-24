Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови від 4 серпня 2023 року № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб». Про це повідомляє Урядовий портал.
Метою змін є сприяння територіальним громадам в адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб.
Зокрема, зміни передбачають:
• залучити благодійні організації для розвитку інфраструктури й можливостей територіальних громад;
• чітко визначити склад Рад ВПО, з урахуванням інтересів внутрішніх переселенців;
• розширити перелік документів для кандидатів, які подаються у члени Рад ВПО;
• чітко визначити випадки, у яких достроково припиняються повноваження члена Ради ВПО.
Проект змін розроблено Мінреінтеграції на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.