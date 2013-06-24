Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1270, якою вносяться зміни до Порядків та умов надання безоплатної психологічної допомоги (постанови КМУ № 497 від 12 липня 2017 року та №1338 від 29 листопада 2022 року). Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про збереження та відновлення психічного здоров’я осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Розроблений фахівцями Міністерства у справах ветеранів України документ удосконалює спосіб організації та надання послуг із психологічної допомоги, підвищує доступність, ефективність та результативність послуг у сфері охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Крім того, розширено географію послуг при зменшенні потреби у ресурсах, забезпечено доступність послуг для отримувача, впровадження електронних ресурсів в організацію надання відповідних послуг, дотримання принципу наступності в наданні послуг (можливість перенаправлення отримувача послуг між відомствами, рівнями та інституціями).

Також Постанова № 1270 дозволить забезпечити швидкий та безкоштовний доступ до кваліфікованої психологічної допомоги для ветеранів і членів їхніх сімей з метою подолання наслідків стресу та покращення стресостійкості, забезпечити профілактику виникнення та загострення психічних розладів, підвищити рівень якості життя цільових категорій отримувачів послуг.

Своєю чергою Мінветеранів здійснюватиме відшкодування вартості наданих послуг із психологічної допомоги на підставі поданих в установленому порядку звітів про послуги, які надані у звітному періоді відповідно до укладених договорів в межах бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період, та актів наданих послуг на рахунки суб’єктів надання послуг, зазначені у договорах про відшкодування вартості послуг.