Уряд ухвалив документ щодо розширення переліку підстав для тимчасового затримання транспортного засобу працівниками Національної поліції. Про це повідомляє Урядовий портал.
Йдеться про проект постанови «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102 і від 14 листопада 2018 р. № 990».
Відповідний документ розширює перелік підстав для тимчасового затримання транспортного засобу працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції та інспекторами з паркування транспортних засобів.
Окрім того, скасовується вимога щодо присутності двох понятих під час складання акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу у разі фіксації обставин тимчасового затримання транспортного засобу в режимі фотозйомки (відеозапису).