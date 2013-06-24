Кабінетом Міністрів України внесено зміни до урядової постанови від 15.12.1997 № 1410 «Про створення єдиної системи військової освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1490), відповідно до яких затверджено Концепцію трансформації системи військової освіти, що окреслює наявну проблематику, основні завдання і структуру системи військової освіти, передбачає реалізацію вичерпного переліку завдань і заходів на період до 2032 року та моніторинг їх виконання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зауважив перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак, ухвалення зазначеної постанови є логічним продовженням системної роботи оборонного відомства над імплементацією стандартів НАТО у національне законодавство та нормативно-правові акти задля забезпечення якісної трансформації системи військової освіти, досягнення відповідності критеріям повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та Європейському Союзі.

«Трансформація системи військової освіти триває і цілком відповідає європейському та євроатлантичному курсу України. Система військової освіти змінюється, щоб стати якіснішою, більш сумісною з аналогами в державах НАТО та ЄС. Планомірно вибудовуючи сучасну модель військової освіти, ми враховуємо необхідність дотримання вимог щодо її якості, професіоналізації Збройних Сил України, організації централізованої підготовки військових фахівців сил оборони в системі професійної військової освіти», - наголосив Іван Руснак.

На думку очільника Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимира Мірненка, вже на етапі підготовки потрібно скоординовувати спроможності всіх складових сил оборони, давати розуміння, як здійснюється планування спільних операцій та прийняття військових рішень відповідно до натовських процедур.

«Затверджений перелік заходів Концепції трансформації системи військової освіти, які ми реалізуватимемо у тісній співпраці з державними органами та військовими формування, до сфери управління яких належать заклади спеціалізованої освіти військового спрямування та інші суб’єкти освітньої діяльності системи військової освіти, дає нам чітке бачення, яким чином, в які строки і яких саме результатів слід досягти впродовж найближчих десяти років», - додав директор департаменту.

За словами Володимира Мірненка, наразі саме такий підхід дасть змогу забезпечити належний рівень операційної взаємодії військових фахівців під час спільних дій у складі об’єднаних органів військового управління сил оборони, а також набуття достатньої взаємосумісності Збройних Сил та інших складових сил оборони з відповідними структурами держав – членів НАТО, налагодити міжвідомчу координацію підготовки військових фахівців з питань оборони, безперервний освітній та професійний розвиток військових фахівців упродовж військової кар’єри.