На засіданні 22 квітня Кабінет Міністрів підтримав проєкт постанови Міністерства соціальної політики про виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1 тисячі гривень окремим категоріям населення через надзвичайну ситуацією в державі, спричинену захворюваністю на COVID-19.
Цю допомогу мають отримати особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю (крім осіб з їхнього числа, які отримують допомогу через втрату годувальника), особи, які не мають права на пенсію, а також люди, які не працюють, котрі досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію.
Також затверджено розмір і порядок надання й повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги з часткового безробіття на період карантину. Розмір допомоги встановлюється з розрахунку дві третини від тарифної ставки. А вона не може перевищувати розмір офіційної мінімальної заробітної плати, який становить 4723 гривні.
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«Урядового кур’єра»