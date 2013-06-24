Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів». Документ підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно з постановою, Мінагрополітики визначатиме мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів.

Метою прийняття проекту постанови є встановлення механізму визначення Мінагрополітики мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, що передбачено ст. 19 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Мінімальні експортні ціни будуть встановлюватись в доларах США за кілограм.

Відповідно до Порядку, мінімально допустимі експортні ціни визначатимуться на окремі види товарів, що класифікуються за відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД, а саме:

мед (код згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00)

горіхи у шкарлупі (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 31 00 00)

горіхи без шкарлупи (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 32 00 00)

пшениця (код згідно з УКТ ЗЕД 1001)

жито (код згідно з УКТ ЗЕД 1002)

ячмінь (код згідно з УКТ ЗЕД 1003)

овес (код згідно з УКТ ЗЕД 1004)

кукурудза (код згідно з УКТ ЗЕД 1005)

соєві боби (код згідно з УКТ ЗЕД 1201)

насіння ріпаку (код згідно з УКТ ЗЕД 1205)

насіння соняшнику (код згідно з УКТ ЗЕД 1206 00)

олія соєва (код згідно з УКТ ЗЕД 1507)

олія соняшникова (код згідно з УКТ ЗЕД 1512)

олія ріпакова (код згідно з УКТ ЗЕД 1514)

макуха (код згідно з УКТ ЗЕД 2306).

Мінагрополітики визначає мінімально допустимі експортні ціни кожного виду товару з урахуванням умов поставок та щомісяця до 10 числа, а якщо такий день припадає на вихідний — наступного за ним робочого дня, забезпечує їх затвердження шляхом прийняття відповідного рішення (наказу).

Мінімально допустимі експортні ціни розміщуються на офіційному веб сайті Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після прийняття наказу та застосовуються з дня, наступного за днем їх розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні (зовнішньоторговельні) ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни.

Мінімально допустимі експортні ціни будуть застосовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення.

Прийняття постанови сприятиме забезпеченню мінімізації можливостей для зловживань під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, зокрема зернових та олійних культур, регулюванню платіжного балансу України, збільшенню податкових надходжень до державного бюджету.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.