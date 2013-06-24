1 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено постанову «Про внесення змін до пункту 213 Правил перетинання державного кордону громадянами України». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначена постанова розроблена з метою надання права перетинання державного кордону під час воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та які потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у зв’язку із закриттям повітряного простору України.

Реалізація постанови врегулює питання перетинання державного кордону під час воєнного стану громадянами, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.