Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про «Деякі питання реалізації Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проектів». Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова спрямована врегулювати механізм використання коштів за програмою «Будівництво та модернізація закладів охорони здоров’я» для фінансування пріоритетних для держави проектів. Головним розпорядником коштів та виконавцем за державною програмою є Міністерство охорони здоров’я України.

«Ухвалення постанови – це важливий крок у напрямку розвитку та реалізації спільних проектів у сфері охорони здоровʼя між урядами України та Австрії. Завдяки потужній підтримці наших австрійських партнерів, ми можемо не лише реагувати на виклики повномасштабної війни, а і рухатися далі – працювати стратегічно у напрямку модернізації нашої медичної системи. – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. – Розбудова лікарень дозволить як оновити діючі медзаклади, так і створити нові відповідно до існуючих потреб. Сучасна медична система, яка дозволяє забезпечити українських пацієнтів якісною, доступною та безоплатною медичною допомогою, – це те, куди ми рухаємося».

Постанова вирішує одне з основних питань, яке було перепоною для реалізації згаданої вище рамкової угоди. Так, визначаються уповноважені замовники проектів, тобто особи, які виступатимуть замовниками будівництва та укладатимуть контракти з австрійським постачальником – VAMED Engineering GmbH (або повʼязаним підприємством).

Замовниками проектів стали:

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» – щодо реалізації проекту з будівництва (реконструкції) та оснащення НДСЛ «Охматдит» у м. Києві;

Національний університет охорони здоровʼя України імені П. Л. Шупика – у проекті з будівництва та оснащення сучасної університетської клініки у м. Києві або Львові;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – у проекту зі створення Національного реабілітаційного центру у м. Львові.

Також постановою визначено напрями використання коштів, зокрема, кошти спрямовуватимуться на передпроектні та будівельні роботи, розроблення проекту, закупівлю устаткування, обладнання і меблів, забезпечення нагляду за будівництвом тощо.

Ухвалення постанови у перспективі дасть змогу реалізувати нові проекти будівництва та оновити медичну інфраструктуру України.