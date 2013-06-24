Для оперативного ухвалення управлінських рішень під час виникнення кризових ситуацій та з метою визначення потенційних або реальних загроз національній безпеці України необхідно створювати відповідні ситуаційні центри. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалена постанова «Питання мережі ситуаційних центрів» визначає склад, завдання та їх функції, вимоги до програмного й апаратного забезпечення ситуаційного центру, його підсистем та мереж. А також дозволить створити правові передумови для подальшого розширення й розвитку мережі ситуаційних центрів.

Ситуаційні центри — інструменти ухвалення оперативних управлінських рішень. Вони надають інформацію та аналітику про діяльність органів державної влади у сферах нацбезпеки і оборони. А також є першоджерелом оперативної інформації щодо важливих національних подій.

Ситуаційні центри дають можливість оперативно реагувати на кризові ситуації в державі. Зокрема, державні органи можуть ефективно виконувати покладені на них завдання.

Нормативно-правове врегулювання забезпечить надійне функціонування ситуаційних центрів держави в мирний час, а також в особливий період, зокрема в умовах воєнного чи надзвичайного стану та під час кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.