Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 637 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал». Документ підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє Урядовий портал.
Постанову розроблено для виконання євроінтеграційних зобовʼязань України щодо вдосконалення процедури оцінки відповідності насіння і садивного матеріалу при визначенні їх сортових якостей. Зокрема, спрощення умов ведення насінництва та розсадництва та реалізації конкурентної політики під час польового оцінювання як складової процедури сертифікації.
Постанова передбачає:
- надання можливості агропідприємцям укладати договір про надання послуг із польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень безпосередньо з незалежним (приватним) аудитором (агрономом-інспектором) без залучення державного органу із сертифікації.
- встановлення вимоги до аудитора дотримуватися конфіденційності щодо інформації, яку він отримує під час виконання робіт, та його незалежності від комерційних та інших інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва.
- встановлення персональної відповідальності аудитора за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання та актів бракування насіннєвих посівів і насаджень багаторічних рослин.
- Реалізація постанови сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу.