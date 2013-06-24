Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 637 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал». Документ підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанову розроблено для виконання євроінтеграційних зобовʼязань України щодо вдосконалення процедури оцінки відповідності насіння і садивного матеріалу при визначенні їх сортових якостей. Зокрема, спрощення умов ведення насінництва та розсадництва та реалізації конкурентної політики під час польового оцінювання як складової процедури сертифікації.

Постанова передбачає: